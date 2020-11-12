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Bakan Varank: Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.11.2020 10:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank,, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank: Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde 1127 teşvik belgesiyle 19,4 milyar liralık sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını belirterek, "Ocak-eylül döneminde yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip, 19,4 milyar liralık sabit yatırımla 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildiren Varank, "Yatırım talebinin yüzde 73'ü imalat sektöründe. Ocak-eylül yatırım talebi, geçen senenin yüzde 13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugününe hem de yarınına güven artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografikte de eylül ayı ve 9 aylık yatırım teşvik verileri yer aldı.

Buna göre, eylülde en fazla yatırımı 1. Bölge çekti. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 43'ü bu bölgeye yönelik oldu. Yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge adedinde yüzde 101, öngörülen istihdamda yüzde 57 ve sabit yatırımlarda yüzde 13 artış gerçekleşti.

KAYNAK:AA

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