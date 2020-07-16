FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Varank 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bakan Varank 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2020 15:17 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Varank 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.a


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilirİşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir
İkinci el otomobil alacaklar bunlara dikkatİkinci el otomobil alacaklar bunlara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

İkinci el araçta 'opsiyon oyunu' uyarısı

İkinci el araçta 'opsiyon oyunu' uyarısı

Dev şirketin adı belli oldu

Dev şirketin adı belli oldu

Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

Bu tarihten önce SGK girişiniz varsa...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Arkadaş bırakın şu yerli zırvalıklarını.Fiat Egea bundan bin kat daha yerli ve en azından fiyatı makul. Siz bu otomobili 300bin liradan aşağıya satmazsınız. Ekonomi ,demokrasi,adalet sorunu düzelmedikçe oy moy yok artık size. Yıllardır açılım yapıp terörle mücadele etmediniz, fetöyle kol kola gezdiniz , Türk bayrağı açanı dövdünüz , Türk Milleti'ni provakatör diye damgaladınız sonra bir anda yerlerde üstüne bastığınız Türk bayrağı'nı elinize alıp Atatürk düşmanlığını bırakıp vatansever görünmeye başladınız. Artık umursamıyorum.İnsanların markette bile canı yanıyor artık ama hakediyorlar.
honda fabrikası kapanıyor onun yerine devam edin ne gerek var fazla masrafa bu krizde
verin kazmayı küreği ben bari vuriyim başliyim inşaata neyi bekliyonuz anlamadım ki yer belli arazi belli
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vekaletle kurban bağışı arttı! Vekaletle kurbanlık fiyatları ne kadar?

Vekaletle kurbanlık fiyatları ne kadar?

Sadece 30 TL ödeyerek emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz! SGK uzmanı çalışanları uyardı...

Sadece 30 TL ödeyerek emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz!

Çelik ihracatçıları ABD’den ek vergi zararının iadesini talep edecek

Çelik ihracatçıları ABD’den ek vergi zararının iadesini talep edecek

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

İşten çıkarma yasağının süresi Haziran 2021'e kadar uzatılabilir

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Kredi kartı bilgileriniz çalındıysa parayı geri almak için...

Kredi kartı bilgileriniz çalındıysa parayı geri almak için...

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.