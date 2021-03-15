Küresel piyasaların gözü merkez bankalarında

Dow Jones endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine geçişin devam etmesiyle yüzde 0,59 değer kaybetti.

Tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşın cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Perşembe günü 1,48 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sözle yönlendirme ile piyasaları sakinleştirmeye çalıştırmasının ardından bu hafta gündemin odağında; Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantılar bulunuyor.

Avrupa tarafında, geçen hafta ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, Banka'nın, karar metni ve sözle yönlendirmelerle "güvercin" tutumunu devam ettirmesinin piyasalara etkisi sınırlı kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı.

Lagarde'ın açıklamalarına karşın tahvil piyasasındaki oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam etmesi ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Asya borsaları da yeni haftaya karışık başladı. Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1 ve perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.