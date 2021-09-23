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Bakan Yanık: Bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yaptık

23.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yaptık” dedi.

Bakan Yanık: Bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yaptık

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada Salgın Sosyal Destek Programı’nın devam ettiğini belirterek, “Covid-19 pandemisi nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha biner lira olmak üzere toplamda 16 milyon lirayı aşkın tutarı hesaplara yatırdık” açıklamasında bulundu.

Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında Faz 3 desteklerinin sürdüğünü ve başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlatan Bakan Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yaptık” dedi.

Bakan Yanık, ayrıca ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye biner lira olmak üzere toplam 5,3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldığını ifade etti.

SOSYAL YARDIM 7,2 MİLYON HANEYE ULAŞTI

Bakanlık olarak salgının başından itibaren sosyal yardım programlarını hızlı ve etkin bir şekilde devreye soktuklarını kaydeden Bakan Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası ile yaklaşık 7,2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruların alınmaya başladığını belirten Bakan Yanık, süreci şu şekilde özetledi;

“Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.”

Bakan Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını belirtti.

Kaynak: İHA

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