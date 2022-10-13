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Bakan Yanık, canlı yayında duyurdu: Aylık 850 ila 1250 TL verilecek , ilk ödemeler bu hafta

13.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun eğitimine destek olacak ‘anaokulu destek ödemesi’nin bu hafta hesaplara yatacağını açıkladı. Öte yandan ikinci ödemelerin Ekim-Kasım ayında yapılacağını da duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Bakan Yanık, canlı yayında duyurdu: Aylık 850 ila 1250 TL verilecek , ilk ödemeler bu hafta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında sosyal yardımla ilgili son dakika açıklamaları yaptı.

İşte Bakan Yanık'ın açıklamaları...

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI İLE NE TÜR YENİLİKLER YAPILDI?

''Biz sosyal yardımlarının, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mız bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil genişletilerek devam etmesini istiyoruz''

SADECE RAKAMSAL DEĞİŞİKLİKLER Mİ SÖZ KONUSU, SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMDA DA YENİLİK VAR MI?

''Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanları desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık''

AYLIK BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK

Türkiye Aile Destek Programı’nda ödemeler ne kadar sürecek?

''Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz''

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Derya Yanık destek başvurusu
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