Bakan Yanık, canlı yayında duyurdu: Aylık 850 ila 1250 TL verilecek , ilk ödemeler bu hafta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında sosyal yardımla ilgili son dakika açıklamaları yaptı.

İşte Bakan Yanık'ın açıklamaları...

TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI İLE NE TÜR YENİLİKLER YAPILDI?

''Biz sosyal yardımlarının, sadece yoksullukla tanımlanmaması gerektiğinin kanaatindeyiz. Aile Destek Programı'mız bu kapsamda, sadece kanunda tanımlananlarla değil genişletilerek devam etmesini istiyoruz''

SADECE RAKAMSAL DEĞİŞİKLİKLER Mİ SÖZ KONUSU, SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMDA DA YENİLİK VAR MI?

''Kapsamı nasıl genişlettik. Normal şartlarda bordrolu çalışanları desteklenmesi mümkün değildi. Emeklilerin dul ve yetimlerini bu kapsama dahil ettik. Dolayısıyla kapsam da miktarlar da oldukça genişletildi. Ayrıca fatura ödeme destekleri de sağladık''

AYLIK BİN 250 LİRAYA KADAR DESTEK

Türkiye Aile Destek Programı’nda ödemeler ne kadar sürecek?

''Bu yardımların bir kısmı sürelidir, bir kısmı da süresizdir. Türkiye Aile Destek Programı birer yıllık dönemlerle program. Bir yılın sonunda duruma tekrar bakıp, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz''

