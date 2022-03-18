Bakan Yanık duyurdu! 236 milyon TL hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının desteklenmesine yönelik sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kapsamında mart ayı ödemesi olarak toplam 236 milyon TL’yi hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik Bakanlık tarafından birçok destek hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

