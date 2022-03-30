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Bakan Yanık duyurdu! İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira dağıtılacak

30.03.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinden ihtiyaç sahiplerine Bakan Yanık'tan güzel haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık duyurdu! İhtiyaç sahiplerine 224 milyon lira dağıtılacak

Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirdi. Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi.

Ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV’lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”

İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz. Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan faydalanabiliyor” dedi.

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