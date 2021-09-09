Bakan Yanık: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başladı

Bakan Yanık, eylül ayı SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini kaydeden Yanık, her bir çocuk için ortalama 1259 TL destek verildiğini belirtti. Bakan Yanık, SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını belirterek, şunları söyledi:

170 MİLYON TL ÖDENDİ

Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize SED hizmeti sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon TL SED ödemesi yapacağız.



