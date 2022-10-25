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Bakan Yanık tek tek duyurdu! Ödemelerle ilgili flaş açıklama: 9,6 milyar TL...

25.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet tarafından, ihtiyacı olan vatandaşlara destek ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gerçekleşen nakdi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, Eylül ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 6 milyar 907 milyon TL tutarında nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

Bakan Yanık tek tek duyurdu! Ödemelerle ilgili flaş açıklama: 9,6 milyar TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla Eylül ayında toplam 9,6 milyar TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Öte yandan, Bakan Yanık, Eylül ayı içerisinde Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlığı aylığı, elektrik tüketim desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve eğitim desteği gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Türkiye Aile Destek Programıyla, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahını paylaştıklarını ifade eden Bakan Yanık, “Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projemiz ile Eylül ayı içerisinde 882,7 milyon TL destek verdik” dedi.

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını kaydeden Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerine ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağladıklarını da vurgulayan Bakan Yanık, “Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde 1,8 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

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SED İLE AİLELERE 340,5 MİLYON TL

Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini ifade eden Bakan Yanık, “Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplam 340,5 milyon TL destekte bulunduk” dedi.

81 il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını bildiren Bakan Yanık, Eylül ayı için 243,4 milyon TL destek verdiklerini kaydetti.

VEFA İLE YAŞLILARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Bakan Yanık, “Vefa Projesi ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece Eylül ayı içerisinde 19,2 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdik” dedi.

Sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade eden Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın SGK’ye ödemesi gereken 3,3 milyar TL’lik tutarı Bakanlık olarak biz üstlendik” şeklinde konuştu.
Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini hatırlatan Bakan Yanık, Eylül ayına ilişkin toplam 285,9 milyon TL tutarında destek verdiklerini belirtti.

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231,2 MİLYON TL EĞİTİM MATERYALİ DESTEĞİ

Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirten Bakan Yanık, “Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 231,2 milyon TL kaynak aktardık” diye konuştu.

Bakan Yanık, Eylül ayı içerisinde gerçekleşen diğer yardımlara ilişkinse şunları söyledi:

“Barınma yardımı kapsamında 8,5 milyon TL destek sağladık. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımına destek sağladık. Aktardığımız 4,6 milyon TL Aşevi yardımıyla da ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımızı sıcak yemekle buluşturduk. Doğum Yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 33,2 milyon TL nakdi yardım yaptık. Ayrıca şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de 2,4 milyon TL destek verdik.”

Sosyal yardımları tamamen ihtiyaç temeli gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Eylül ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık toplam 9,6 milyar TL tutarında destek verdik” şeklinde konuştu.

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