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Bakan Yardımcısı İnan: Kişi başı gelirin artarak 40 bin dolar seviyelerine çıkması gerekiyor

16.01.2024 16:38 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye’de kişi başı gelirin 10 bin doları geçmeye başladığını belirterek, “Gitmemiz gereken yerler 20, 30, 40 bin dolarlar." açıklamasını yaptı.

Bakan Yardımcısı İnan: Kişi başı gelirin artarak 40 bin dolar seviyelerine çıkması gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Türkiye’de kişi başı gelirin 10 bin doları geçmeye başladığını belirterek, “Gitmemiz gereken yerler 20, 30, 40 bin dolarlar. Hakikaten hızlı bir fark kapatma dönemine girmemiz gerekiyor. Bu da birkaç açıdan bugüne kadar geldiğimiz temponun dışına çıkıp, sıçramalar yaparak adımlar atmamızı gerektiriyor” dedi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Zeki Ardahanlıoğlu, protokol üyeleri ile ilgililer ve iş adamlarının katılımı ile ‘Ordu Sanayici Buluşmaları’ toplantısı düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

“KİŞİ BAŞI GELİRİN 40 BİN DOLAR SEVİYELERİNE ÇIKMASI GEREKİYOR”

Programda konuşan Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, “Bildiğiniz üzere bir sıçrama dönemine ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Ülkemiz 10 bin dolar kişi başı geliri yakaladı ve geçiyor ama gitmemiz gereken yerler 20, 30, 40 bin dolarlar. Hakikaten hızlı bir fark kapatma dönemine girmemiz gerekiyor. Bu da birkaç açıdan bugüne kadar geldiğimiz temponun dışına çıkıp, sıçramalar yaparak adımlar atmamızı gerektiriyor” diye konuştu.

“SANAYİ ALANLARININ OLUŞTURULMASINDA ÖNÜMÜZDEKİ 5 YIL İÇİNDE 2 KATINA ÇIKARMA HEDEFİNİ KOYDUK”

Bakan Yardımcısı İnan, birçok alanda büyüme yolunda altyapı, sanayi alanları ve liman gibi engellere takıldıklarını belirterek, “Devletin üzerine düşen, bizlerin üzerine düşen görevler var. Daha topraktan, alandan başlayarak demiryolları, karayolları, limanlar, enerji alt yapısı. Hakikaten şu anda birçok alanda büyüyeceğimizde ya altyapıya, ya sanayi alanlarına takılıyoruz, ya da limana takılıyoruz. Bir alt yapımızın kapasitesini doldurduğumuz birçok açıdan hissediliyor. Bu anlamda hakikaten sanayi alanlarının oluşturulmasında önümüzdeki 5 yıl içinde 2 katına çıkarma hedefini koyduk. İnşallah bunun Karadeniz’deki yansıması 2 katından da daha fazla olur. Bütün Türkiye’yi gezdiğimizde Karadeniz’deki sıkışıklık, başka yerlerde ki sıkışıklıklara benzemiyor. Buranın kendi doğal dinamikleri gereği de öyle” ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, şunları söyledi:

“Küresel rekabette bir ölçek meydan okuması var. Gelişmiş ülkelerdeki rakiplerimiz büyük ölçekli şirketlerle giderken az önce tarımı da biraz konuştuk. Tarımda da benzer bir ölçek problemimiz var. Biraz daha ortaklıklar, konsolidasyonlar, yurt içi, yurt dışı birliktelikler üzerine kafa yorup, bu ölçeğimizi küresel ringe çıkarken ölçeğimizi nasıl büyütürüz diye hep beraber kafa yormamız lazım. Bu ölçek büyütme, konsolidasyonlar beraberinde başka bir meydan okumayı getiriyor. O da gerçekten bizim millet olarak daha çok kas geliştirmemiz gereken bir kurumlaşma kapasitesi meselesi. Hakikaten ölçeğimizi büyültürken de kurumlarımızı daha sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktaracak mekanizmaları, sistemleri kurup insanların etkisini tabii ki güçlü liderlikler her zaman büyük değerler katar ama kurumlaşma kapasitemize de hep beraber kafa yormamız lazım.”

(AA)

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