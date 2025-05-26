Bakan Yerlikaya "İlk kez" diyerek duyurdu: Binlerce polisi ilgilendiren haber!

Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama programında konuşma gerçekleştirdi. Yerlikaya burada binlerce polisi ilgilendiren haberi duyurdu.
Yerlikaya konuşmasında polislerin atama ve yer değiştirme işlemleriyle ilgili şunları kaydetti:
"2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983, İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12 bin 355, İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye 1.707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz."
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