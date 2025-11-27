FİNANS

Bakan Yumaklı açıkladı: 'Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ele geçirildi'

Cansu Akalp

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı, İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirildiğini duyurdu. Bakan ayrıca işletmenin mühürlenip ürünlere imha edilmek üzere el konulduğunu da açıkladı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şöyle dedi:

Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekârlarına ekiplerimiz göz açtırmadı! İzmir’de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir.

Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü ekiplerimizin “Alo 174 Gıda” hattına gelen ihbar üzerine yaptığı denetimde ürünlerin STT/TETT bilgilerinin silinip yeniden basılmaya çalışıldığı tespit edilmiş;

İşletme mühürlenmiş, ürünlere imha edilmek üzere el konulmuş, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için Bakanlığımız, yerel yönetimlerimiz ve ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
