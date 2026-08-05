Bakan Yumaklı'dan gıda denetimi açıklaması: '250 milyon TL ceza, 37 suç duyurusu'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında yurt içindeki gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin Bakanlığın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtti.

250 MİLYON TL PARA CEZASI!

Bakan Yumaklı, 1-31 Temmuz tarihleri arasında yurt genelinde 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir.

1-31 Temmuz tarihleri arasında yurt genelinde 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirdik.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere;

250 milyon TL idari para cezası uygularken,

37 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk.

İşini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz."