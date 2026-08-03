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Bakan Yumaklı duyurdu! 991 milyon liralık destek ödemesi hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temmuz ayında pancar üreticilerinin hesaplarına toplam 991 milyon lira tutarında ikinci avans (bakım) ödemesinin aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu! 991 milyon liralık destek ödemesi hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine yönelik destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı, temmuz ayında üreticilerin hesaplarına toplam 991 milyon lira tutarında ikinci avans (bakım) ödemesinin yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerinin emeklerini desteklemeyi ve tarımsal üretime katkı sunmayı sürdürdüklerini belirtti.

ÜRETİCİLERE 991 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Paylaşımında temmuz ayındaki destek ödemesine dikkat çeken Yumaklı, "Temmuz ayında üreticilerimizin hesaplarına toplam 991 milyon lira tutarındaki ikinci avans (bakım) ödemesini aktardık." ifadelerini kullandı.

TARIMSAL ÜRETİME DESTEK MESAJI

Bakan Yumaklı, pancar üreticilerine yönelik desteklerin devam ettiğini vurgulayarak, yapılan ödemenin üreticilere katkı sağlamasını temenni etti. Paylaşımını, "Hayırlı ve bereketli olsun." sözleriyle tamamladı.##
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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pancar destek ödemeleri tarım ve orman bakanı üretim
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