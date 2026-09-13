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Bakan Yumaklı duyurdu: Kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık dev hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık dev hibe desteği ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık dev hibe desteği
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmaya 12,5 milyar liralık dev hibe desteği ile alakalı NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) başvuru sonuçları açıklandı. KKYP kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlayacağız. Bu hibelerimizle kırsalda 19,5 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Desteklerde en yüksek payı 2 bin 164 projeyle aile işletmelerimize ayırdık. Bunların 1.751’i ise kadın ve genç girişimcilerimizden oluşuyor. Böylece KKYP bütçesinin yüzde 77’sini aile işletmelerimize tahsis etmiş oluyoruz.

Ayrıca Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Başvuruları kapsamında 2 bin 47 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği sağlayarak, tarımsal su kullanımında verimliliği merkeze alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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