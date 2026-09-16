Bakan Yumaklı et ürünlerinde yeni standartları duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan et ürünlerinde yeni standartlara ilişkin paylaşım geldi.

"ETİN İÇİNE SOYA VE NİŞASTA KATILMASI GİBİ UYGULAMALARA SON VERİYORUZ"

Bakan Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Gıda Kodeksi ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik.

Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz.

Sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerimizin içine farklı katkılar katarak özünü bozanları engelliyor; dönerimizi "yaprak" ve "kıyma" olarak şeffafça etiketliyoruz.

Tavuk dönerdeki yağ oranını da %15'e çekerek hem sağlığı koruyor hem de standartları netleştiriyoruz.

Sofralarımıza gelen her lokmanın güvenilir ve hak ettiği kalitede olması için denetimlerimizi ve düzenlemelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"