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Bakan Yumaklı 'Fıstık gibi müjde' diyerek duyurdu! Antep Fıstık Ezmesi coğrafi işaret tescili alan 36. ürün oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'Antep Fıstık Ezmesi' ile ilgili gelişmeyi duyurdu. Bakan Yumaklı "Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 36. ürünümüz oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı 'Fıstık gibi müjde' diyerek duyurdu! Antep Fıstık Ezmesi coğrafi işaret tescili alan 36. ürün oldu
Hande Dağ

Gaziantep fıstık ezmesi AB'den coğrafi işaret tescili aldı! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan duyurdu.

ANTEP EZMESİ AB TESCİLİ ALDI

Kendine özgü kıvamı, yoğun aroması ve yüksek kaliteye sahip içeriğiyle "Antep Fıstık Ezmesi", AB tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fıstık gibi müjde... Antep Fıstık Ezmesi, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 36. ürünümüz oldu. Gaziantep’in eşsiz ezmesi, Avrupa sofralarında da hak ettiği yeri alacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

yumaklı

Hissenet
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Gaziantep Coğrafi işaret fıstık ezmesi İbrahim Yumaklı
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