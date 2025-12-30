FİNANS

Bakan Yumaklı gıda denetim rakamlarını açıkladı: 2 milyar 654 milyon TL idari para cezası

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, “2025 yılında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdik ve 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uyguladık. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması kırmızı çizgimizdir.” ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7/24 esaslı denetimleri 2025 yılında da artırarak devam ettirdiklerini vurguladı.

Yurt genelinde 8 bin 113 kontrol görevlisi ile toplam 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, “Yapılan resmi kontroller kapsamında 32 bin 210 adet idari para cezası uygulanmış, 570 adet işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2 milyar 654 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı.” bilgilerini verdi.

YENİ YIL ÖNCESİ GIDAYA SIKI TAKİP

Bakan Yumaklı, yeni yıl öncesi gıda ürünlerinde tüketimin arttığını anımsatarak 18 Aralık’tan bu yana denetim programı uyguladıklarını ve bugüne kadar 19 bin 82 denetim gerçekleştirdiklerini aktardı. Bu denetimlerin 7/24 esaslı sürdürüldüğünün altını çizen Yumaklı, halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir faaliyete izin vermeyeceklerini dile getirdi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Bakanlık olarak 2025 yılında gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

“Hileli, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri internet sitemizden yayınlayarak halkımızı bilgilendirme görevimizi yerine getirdik. Bu işletmelerle ilgili de gerekli hukuki prosedürleri işlettik. Denetimlerimiz yalnızca satış noktalarıyla sınırlı değildir. Pestisit başta olmak üzere zirai ilaç kullanımının tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda kontrol ediyoruz. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması kırmızı çizgimizdir. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık ve açtırmıyoruz. Bu konuda toleransımız yoktur.

Yeni yıl öncesin de ekiplerimiz üretim, satış ve gıda toplu tüketim yerlerine yönelik denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Unutmayalım ki en iyi denetçi vatandaşlarımızdır. Bu minvalde tüketim ve üretim yerlerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımıza, bunu en kısa sürede Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattına ve diğer bildirim yapabilecekleri mecralara iletmeleri çağrımızı yinelemek istiyorum.
Ayrıca vatandaşlarımız hizmet aldıkları tüketim yerlerinde bu sene zorunlu hale getirdiğimiz karekod uygulamasıyla işletmenin denetim sorgulamasını da yapabilirler.”

Bakan Yumaklı, vatandaşların yeni yıla sorunsuz bir şekilde girmeleri için bütün gayreti gösterdiklerini kaydederek, 2026 yılının Türkiye’ye, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

