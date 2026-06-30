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Bakan Yumaklı 'İki önemli gelişme aynı anda' diyerek duyurdu: 'Girişimcilere ve üreticilere hayırlı olsun'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında iki önemli gelişmeyi NSosyal hesabından duyurdu.

Bakan Yumaklı 'İki önemli gelişme aynı anda' diyerek duyurdu: 'Girişimcilere ve üreticilere hayırlı olsun'
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Modernizasyondan kapasite artırımına, gıdanın işlenmesinden teknolojik dönüşüme kadar her alanda üreticimizin emeğine değer katmaya devam ediyor; IPARD III Programı kapsamında iki önemli gelişmeyi aynı anda paylaşıyoruz.

  1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında et, süt, su ürünleri, meyve-sebze işleme tesisleri ve soğuk hava deposu yatırımlarına yönelik değerlendirme süreci tamamlanan 240 projeye toplam 2,9 milyar TL hibe desteği sağlıyoruz. Bu tesisler hayata geçtiğinde ekonomimize 5,8 milyar TL'lik bir yatırım kazandırmış olacağız.
  2. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ise süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik yatırımları kapsayan yeni çağrı ilanımızı 30 Milyon Avro bütçeyle başlatıyoruz.

Kırsaldaki tüm girişimcilerimize, üreticilerimize ve ülkemize hayırlı, bereketli olsun"

Bakan Yumaklı İki önemli gelişme aynı anda diyerek duyurdu: Girişimcilere ve üreticilere hayırlı olsun 1

Bakan Yumaklı İki önemli gelişme aynı anda diyerek duyurdu: Girişimcilere ve üreticilere hayırlı olsun 2

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İbrahim Yumaklı
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