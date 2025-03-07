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Bakan Yumaklı kırmızı et ithalatı için tarih verdi! "Ülke gündeminden çıkaracağız"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.03.2025 17:47
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırmızı et ithalatı konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı kırmızı et ithalatını 2028 yılı itibarıyla ülke gündeminden çıkarmış olacaklarını belirtti.

Bakan Yumaklı kırmızı et ithalatı için tarih verdi! "Ülke gündeminden çıkaracağız"

Çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolundaki Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hayvancılığın hem endüstriyel üretim hem de vatandaşların gıda ihtiyacının önemli bölümünü karşılaması açısından stratejik bir sektör olduğunu anlattı.

Hayvansal üretimin sürdürebilirliğinin önemine işaret eden Yumaklı, son 23 yılda büyükbaş hayvan varlığının yüzde 71 artışla 17 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 72 artışla 55 milyon başa, kanatlı hayvan varlığının yüzde 55 artışla 380 milyon adede çıktığını söyledi.

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"2002 YILINA GÖRE 14 KAT ARTTI"

Bu rakamların bütün hayvansal üretimlerinin minimum 2 ile 4 katı arasında arttığını gösterdiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Hayvansal üretimde elde ettiğimiz bu başarı elbette bizleri dünya sıralamasında önemli yerlere taşımış durumda. Büyükbaş hayvan varlığına dünya ölçeğinde baktığımızda 22'nci sıradayız, Avrupa'da ise 2'nci sıradayız. Küçükbaş hayvan varlığına baktığımızda dünyada 7'nci, Avrupa'da ilk sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7, Avrupa'da 1'inci sıradayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9, Avrupa'da 2'nci sıradayız. Yumurta üretiminde dünyada 10, Avrupa'da 2'nci sıradayız. Bal üretiminde ise dünyada 2, Avrupa'da da 1'nci sıradayız. Görmüş olduğunuz gibi üretim gücümüz bulunduğumuz coğrafya için de son derece önemli ama dünya sıralamasında da bütün ülkelerin gözünün bizde olduğu şekliyle önemli bir üretici ülkeyiz. Hayvansal üretim ihracatımızdan bahsetmemiz gerekirse 2002 yılına nispeten bunu 14 kat artırarak ihracatımızın 3,5 milyar dolara çıktığını söyleyebiliriz."

"BAZI TEKELLEŞME HUSUSLARINI SONA ERDİRDİK"

Yumaklı, kırmızı ette yeterliliğin yüzde 95 olduğundan bahsederek, "14 yıldır özel sektör eliyle yapılmış olan et ithalatı 2024 yılı itibarıyla regülasyon görevinin tamamen kamu kurumlarında olması prensibimiz çerçevesinde Et ve Süt Kurumu eliyle yapılıyor. Bu düzenlemeyle hem özel sektördeki bazı tekelleşme hususlarını sona erdirmiş olduk, aynı zamanda zaman zaman vatandaşımızın da gündemine giren fahiş fiyat artışlarını engellemiş olduk. Özellikle her ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışları hususu bu yıl için gerçekleşmemiş oldu." diye konuştu.

"FİYAT ARTIŞINI GEREKTİRECEK HİÇBİR SEBEP YOK"

Fahiş fiyat artışlarının olmaması konusunda aldıkları tedbirlerin çok büyük önemi olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"Et ve Süt Kurumu, bu süre içerisinde canlı hayvan stokunu da artırmış oldu. Üretici birlikleri, kasaplar, yetiştiriciler sürece destek verdiler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Rekabet Kurulu da fahiş fiyat artışlarıyla ilgili gerekli incelemeleri başlatmış oldu. Et tedarikiyle ilgili bu mübarek günlerde hamdolsun bütün içtenliğimle ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ülkemizde herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Fiyat artışını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Bunun olmayacağını, neden bu şekilde ısrarlı biçimde ifade ediyoruz? Çünkü bu konuda geçmiş yıllara nazaran çok daha başarılı sonuçlar alınmışken bu ramazan ayının başlangıcı itibarıyla herhangi bir fahiş fiyat artışı yaşanmamışken sanki böyle oldu izlenimini veren birtakım maalesef söylemlere rastlıyoruz. Bunu da buradan ifade etmek istedim."

Bakan Yumaklı, kırmızı etteki nihai hedefin ithalat konusunu tamamen ülke gündeminden çıkarmak olduğunu vurgulayarak, artan nüfus artışına ve dünyada son dönemde konuşulan gıda milliyetçiliğine değindi.

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Hem artacak olan ihtiyaçlara hem de bu hususlara göre vizyonlarını, politikalarını ve eylemlerini şekillendirmeleri gerektiğini ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu gerçek bizim çok daha etkin, hızlı sonuç verecek tedbirler almamızı da gerektirdi. Bir yıl önce hayvancılık yol haritasını açıkladık; 5 yıllığına ve bu yol haritasının bütün unsurlarını yerine getiriyoruz. Yol haritamızın en önemli hususu Et ve Süt Kurumu ve TİGEM işbirliğiyle Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi'ydi. Bu projenin son derece başarılı gittiğini ve buradan bütün yetiştiricilerimize, üreticilerimize çok ciddi faydalar sağlayacağını söylemek istiyorum. Elbette bu aynı zamanda tüketicilerimizin de uygun fiyatla ürünlere ulaşmasının yolunu açmış olacak.

"2028 YILINDA ET İTHALATINI ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Önemli olan diğer bir husus ise anaç hayvan sürümüzün artırılması ve üretimimizin buna bağlı olarak artırılması konusuydu. Bu politikalara eş zamanlı olarak da yine Cumhurbaşkanımızın Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi açıklandı. Bu projeyle birlikte de hakikaten son dönemde belki de bizlerin de tahminlerinin çok çok üzerinde bir başvuru almış olduk. Ben buradan başvuran bütün üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. 2028 yılına kadar onların da bu ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle karşılayacağız ve söylemiş olduğumuz gibi 2028 hedef yılımız, 2028 itibarıyla kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız inşallah."

Hayvancılık yol haritasının diğer bir önemli başlığının da hayvan hastalıklarıyla mücadele olduğunu dile getiren Yumaklı, sağlıklı hayvanın sağlıklı gıda tüketimini ifade ettiğini kaydetti.

Bu kapsamda Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatındaki bütün çalışanların el ele verip hem ekonomiye büyük darbe vuran hem de hedeflerine ulaşmalarını engelleyen hayvan hastalıklarıyla mücadelede ciddi eylem başlattığını aktaran Yumaklı, kontrolsüz hayvan hareketlerini engellemenin bunlardan birisi olduğuna değindi.

"Yol kontrol noktaları da bu manada sağlıklı hayvanların hareketini sağlamak açısından son derece önemliydi." diyen Yumaklı, "Bunlardan Türkiye çapında çok önemli kavşak noktalarında 8 adet açmış olacağız. İlk 3'ünü açtık; Erzurum, Elazığ ve Ankara'da. Dördüncüsü de bugün burada Çankırı'da açılmış oluyor. Faaliyette bulunan 3 istasyonda 11 bin 682'si uygun, 349 tanesi uygunsuz olmak üzere 12 bin 31 aracın kontrol edildiğini söylemek istiyorum. Tespit edilmiş uygunsuzluklar içerisinde şap hastalığına yakalanmış hayvanlar, maalesef ki sahte veteriner hekim raporlarıyla gözetim ve karantina bölgesinden kaçırılmış hayvanlar vardı. Hep söyledik yine söylüyoruz; bu konularda hiçbir toleransımız yok ve olmayacak. Sıfır toleransla gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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