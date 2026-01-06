FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakan Yumaklı, tarım sigortalarında yeni döneme girildiğini bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından teminat altına alınacak ürünlerin kapsamının genişletildiğini bildirerek, "Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, tarım sigortalarında yeni döneme girildiğini bildirdi

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tarım sigortalarında yeni dönemin başladığını bildirdi.

Kararda yer alan yeni unsurlara dikkati çeken Yumaklı, "Meyve ve sebzelerde don riskine karşı kapsamı genişletiyoruz. Hububat ve bakliyatta Köy Bazlı Verim Sigortası'nı sertifikalı tohumlukları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı, parsel bazlı pilot uygulamayı Tekirdağ'da başlatacaklarını aktardı.

Don teminatı ve Temel Sigorta Paketi için devlet prim desteğini yüzde 70'e çıkardıklarını belirten Yumaklı, "Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, yeni düzenlemeyle, altıntop, limon, mandalina ve portakalda güneş yanıklığı zararı riski teminat kapsamına alındı. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede kış donu, teminat başlangıç dönemi gözetilmeden kapsama dahil edildi. Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede kış donu zararı prim desteği de yüzde 70 olarak uygulanacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ülker'de üst düzey atama! Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildiÜlker'de üst düzey atama! Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi
EFT ve havale ücretlerine zam geldi!EFT ve havale ücretlerine zam geldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ürün İbrahim Yumaklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.