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Bakan Yumaklı: "TMO üreticilerimize 120 milyar TL tutarında ödeme yaptı"

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Yumaklı, yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO’nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti.

"ÜRETİCİLERİMİZE YAKLAŞIK 120 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPTIK"

TMO’nun 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürdüğünü aktaran Yumaklı, “Hasat sezonu başında bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı.
Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık” bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, TMO’nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, “Değerli üreticilerimiz müsretih olsunlar. TMO’ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye’nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirdi.

Bu süreçte ülkemizin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarımızı da özverili çalışmaları dolayısıyla kutluyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
TMO İbrahim Yumaklı
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