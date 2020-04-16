Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklamalar: 1000 TL ödeme haftaya başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor.

İşte Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları;

232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi gerçekleştirdikten sonra uygunluğa bakacağız.

Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.

Covid-19 salgını süresince yapmak istediğimiz çalışanı korumak ve bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz.

"İŞVEREN İSTERSE 3 AYLIĞINA ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTABİLECEK"

İşveren isterse işçiyi üç aylığına ücretsiz izne çıkartabilecek. Böylece hem işvereni hem çalışanı korumuş oluyor.

Bu fesih yasağı hem tarafları hem istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.

Her ay gönderdiğimiz periyodik payları 135 milyondan 180 milyona çıkardık ve bu ay iki periyodik pay gönderdik.

"2,3 MİLYON HANEYE YARDIMLARI ULAŞTIRACAĞIZ"

Faz-2'de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Biz kriterleri tespit ettik. Umuyoruz ki haftaya 2,3 milyon haneye yardımları ulaştıracağız.

Faz-3'te E-devlet üzerinden belirli bir form doldurulacak. Bizim tespit edemeceğimiz ailelere de o kanal üzerinden ulaşılacak.

