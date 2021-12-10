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Bakan Yanık açıkladı! SED ödemeleri bugün yapılıyor

10.12.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için aralık ayında toplam 173 milyon TL lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin bugün yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık açıkladı! SED ödemeleri bugün yapılıyor

Bakan Derya Yanık, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok sosyal hizmet modeli bulunduğu belirtti. Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED olduğunu ifade eden Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını dile getirdi. Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"HER AY AİLELERİMİZİN HESAPLARINA DÜZENLİ OLARAK YATIRILIYOR"

“SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız.”

SED ödemesinin çocuk başına ortalama bin 259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon lira SED ödemesi yapıldığını bildirdi.

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