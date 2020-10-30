Bakanlığın deprem yardımları... 2020 Deprem yardımı başvurusu! Deprem sonrası destek başvurusu! Depremzedelere verilen yardımlar listesi!

Sel, yangın, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerden sonra zor durumda olan vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları kapsamında destek veriliyor. Deprem yardımı nasıl alınır araştıran vatandaşlar, deprem yardımı almak için nereye başvuru yapacağını merak ediyor. İşte deprem yardımı alma şartları ve detayları...

2020 DEPREM YARDIMI NASIL ALINIR?

Yangın, sel, deprem ve heyelan gibi doğal afetlerin ardından bakanlığın verdiği yardımlar nasıl alınır merak ediliyor. Bu olaylardan etkilenen vatandaşlara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardım Programları kapsamında, özel amaçlı yardımlar (Afet/Acil Durum Yardımları) veriyor. Deprem yardımları nasıl alınır, deprem yardımları şartı nedir araştıran vatandaşlara, Bakanlığın deprem yardımını için muhtaçlık durumu gözetmeden, afetten olumsuz bir şekilde etkilenen vatandaşlara temel gereksinimleri karşılayacak şekilde deprem desteği verilir.

DEPREM YARDIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI

Deprem yardımı başvurusu nasıl yapılır araştıran depremzedelere aşağıdaki linkten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı deprem yardımı bilgilerine ulaşabilir. Deprem yardımı başvurusunu, olayın gerçekleştiği ilk bir ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Bu durumda bakanlık kişilere muhtaç durumuna bakılmaksızın yardım yapılır.



