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Bakanlık açıkladı! Kamu istihdamı için başvurular bugün başladı

31.05.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, devlet korumasında olan gençlerin, kamu başvurularının bugün başladığı duyuruldu.

Bakanlık açıkladı! Kamu istihdamı için başvurular bugün başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamuda istihdam edilmesi için 2021 Mayıs Dönemi tercih işlemlerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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