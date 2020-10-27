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Bakanlık duyurdu! 175 kişi alınacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.10.2020 16:16 | Son Güncelleme

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca 175 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Bakanlık duyurdu! 175 kişi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duruya göre, vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına başvurular, 16 Kasım saat 08.30'da başlayıp, 27 Kasım saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, giriş sınavına Bakanlığın resmi internet sitesindeki formu doldurarak başvurabilecekler.

Sınavın yazılı bölümü, 19-20 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve saatler, Bakanlık sitesinden sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacaklar.

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