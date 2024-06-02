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Bakanlık duyurdu! 30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara aktarıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.06.2024 09:24
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Destek ödemelerinin detayları da belli oldu.

Bakanlık duyurdu! 30 milyon 54 bin liralık destek ödemesi hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı 30 milyon 54 bin liralık tarımsal destekleme ödemesine ilişkin açıklama yaptı. Destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına geçti.

Ödemelerin 31 Mayıs'ta çiftçilerin hesabına aktarıldığı dile getirildi. Bakanlığın paylaşımında, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı. Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.


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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi tarım destek ödemeleri
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