Bakanlık duyurdu, 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi! Yasa dışı bahis ve kumar reklamı...

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişimin engellendiğini duyurdu.

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan, kararlı mücadele çerçevesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Kararlı Mücadele" başlığıyla şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur.

Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMI YAPAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ VE SUÇ DUYURUSU KARARI

Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN KESİNTİSİZ MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir"

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
