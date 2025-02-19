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Bakanlık duyurdu! ASKİ'ye 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza... İki ihlal

19.02.2025 09:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iki ihlal nedeniyle ASKİ’ye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulandığını duyurdu. Açıklamada tespit edilen iki ihlalin detayları da belirtildi.

Bakanlık duyurdu! ASKİ'ye 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza... İki ihlal

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

"ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ'NİN BULUNMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız ekiplerince, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı, ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin bulunmadığı tespit edilmiştir.

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"TUZ GÖLÜ'NE DEŞARJ EDİLDİĞİ BELİRLENMİŞTİR"

Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı; ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü’ne deşarj edildiği belirlenmiştir.

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"İKİ İHLALLE İLGİLİ ASKİ'YE TOPLAM 5 MİLYON 130 BİN 806 TL İDARİ CEZA"

Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ’ye ilgili Çevre Kanunu’na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 TL idari ceza uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Anahtar Kelimeler:
ASKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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