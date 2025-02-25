Bakanlık duyurdu: Binlerce insana istihdam fırsatı kapıda! Tam 8.500 yeni personel alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 8.500 yeni personel alımı yapılacak. Bakan İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" atölyesinde müjdeyi verdi.

KADRO BELLİ OLDU

Bakan Yumaklı, “Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkileriyle daha etkin mücadele edebilmek adına 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu.

Yeni kadronun özellikle orman yangınlarıyla mücadelede ve tarımsal destek hizmetlerinde önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE İ̇ÇİN KADRO

Bakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 85’inin insan kaynaklı olduğunu belirterek, yangın söndürme kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 450 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu açıklayan Yumaklı, alınacak personelin Yeşil Vatan’ı koruma misyonunda önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

Ayrıca Türkiye, 14 insansız hava aracıyla (İHA) orman yangınlarını izleyen Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci ülke konumunda.

Bakan Yumaklı’nın açıklamalarına rağmen, personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz netleşmedi.

(AA)