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Bakanlık duyurdu: Etiketsiz satan kuyumcuya 858 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşları "yapay üretim" veya "sentetik" etiketi olmadan satarak tüketiciyi yanıltan kuyum işletmelerine 858 bin 620 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini bildirdi.

Bakanlık duyurdu: Etiketsiz satan kuyumcuya 858 bin TL ceza

Sentetik taşları "doğal" gibi satan kuyumculara 858 bin 620 liraya kadar ceza uygulanabilecek! Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kuyumculuk sektöründe tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak, ticarette şeffaflığı artırmak ve güven esaslı piyasa yapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

Bakanlık duyurdu: Etiketsiz satan kuyumcuya 858 bin TL ceza 1

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Kuyumcular için yeni zorunluluk Resmi Gazete'de: Kuyumcular için yeni zorunluluk Resmi Gazete'de:

Teknolojik gelişmelerle birlikte pırlanta ve elmas gibi taşların laboratuvar ortamında üretilmesinin yaygınlaştığına dikkat çekilen açıklamada, bu ürünlerin doğal taşlarla karıştırılmasının tüketici mağduriyetine yol açtığı belirtildi.

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Açıklamada, doğal kıymetli taşlar ile laboratuvar ortamında üretilen sentetik kıymetli taşların birbirinden açık ve anlaşılır şekilde ayrılması, tüketicilerin eksiksiz bilgilendirilmesi ve sektörde güven ortamının güçlendirilmesi amacıyla Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılması için hazırlanan yönetmeliğin, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Kuyum işletmelerinin satışa sundukları sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin etiketlerinde, ürün sertifikalarında, faturalarında, internet sitelerinde, reklam ve tanıtım materyallerinde 'sentetik', 'laboratuvar üretimi', 'yapay üretim' veya Bakanlığımızca uygun görülecek benzer ibarelerden en az birine tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermesi zorunlu hale getirilmektedir. Ayrıca sentetik kıymetli taş içeren ürünlerin, doğal kıymetli taşlardan fiziki satış noktalarında ayrı vitrin veya bölümlerde, elektronik ticaret ortamında ise ayrı kategori ve bölümlerde satışa sunulması zorunlu tutulmaktadır."

Bakanlık duyurdu: Etiketsiz satan kuyumcuya 858 bin TL ceza 2

İDARİ PARA CEZASI

Düzenlemeyle, tüketicilerin ürünlerin niteliği konusunda yanıltılmasının önüne geçilmesi, bilinçli tercihte bulunmasının sağlanması ve sektörde adil rekabet koşullarının güçlendirilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yükümlülüklere aykırı hareket eden işletmeler hakkında, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılı için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bakanlık olarak ticarette şeffaflığın artırılması, tüketicilerin korunması ve güvenilir piyasa yapısının güçlendirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Kuyumcu Ticaret Bakanlığı
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