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Bakanlık duyurdu: Rusya ile uçuşlar bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

Bakanlık duyurdu: Rusya ile uçuşlar bugün başlıyor

Ayrıntılar geliyor...

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