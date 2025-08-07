Bakanlık duyurdu! Yüz binlerce firma, milyonlarca ürün... 1 milyar 751 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl Ocak – Temmuz ilk 7 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: