Bakanlık duyurdu! Yüz binlerce firma, milyonlarca ürün... 1 milyar 751 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ocak-Temmuz döneminde, 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi. 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl Ocak – Temmuz ilk 7 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

