Bakanlık hallerden terminallere kadar denetimde!

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'da Kurban Bayramı öncesinde meyve-sebze hali ve şehirler arası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayram dönemi öncesinde meyve ve sebze ile şehirler arası otobüs bileti fiyatlarına ilişkin denetimlere ağırlık verdi. Ekipler, halde, ürün künyelerini, meyve-sebze alış-satış fiyatlarını ve bu ürünlerde haksız fiyatlandırma olup olmadığını kontrol etti.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) denetimler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleriyle koordineli gerçekleştirildi.

FİYAT KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu denetimlerde, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde beyan edilen fiyat listesi ile yolcuya kesilen bilet fiyatları karşılaştırıldı.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, denetimler çerçevesinde bilet satış noktalarında, restoranlarda, kafeteryalarda ve büfelerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında kontrollerin gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ankara'daki bölge müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kurban Bayramı öncesi AŞTİ'de denetimler gerçekleştirdik. Denetimlerimizde, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesi ile yolcunun biletindeki fiyatın uyumlu olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz sonucunda herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uyguluyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

