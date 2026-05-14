Kira fiyatları Nilhan Osmanoğlu’nu da vurdu: Kepenkleri indirdi!

II. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu'nun İstanbul’da bulunan kafesini kira artışı nedeniyle kapatma kararı aldığını açıkladı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Kira artışları vatandaşın yanı sıra işletme sahiplerinin de bütçesini zorluyor. II. Abdülhamid'in 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu'nun İstanbul'daki kafe-mağazasının kira artışı nedeniyle kapatma kararı aldığını duyurdu.

Osmanoğlu'nun 2007-2011 yılları arasında CHP milletvekilliği yapan Şinasi Öktem'den kiraladığı ve Paşalimanı'nda kafe ve mağaza olarak işlettiği ‘Nilhan Sultan Köşkü’nü kapattığı ortaya çıktı.

KİRADAN DOLAYI KAFESİNİ KAPATTI

Osmanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kira ücretlerinden yakındı. Kira bedellerinin öngörülemez şekilde yükselmesinden şikayet eden Osmanoğlu, "Nilhan Sultan Köşkü" olarak faaliyet gösteren işletmenin 13 Mayıs 2026'da kapatılmasına ve köşkün boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

Osmanoğlu, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla restoran sektöründeki onuncu, Paşalimanı'ndaki sekizinci yılımızı tamamlarken, maalesef değişen şartların getirdiği bir yol ayrımındayız.

Her geçen gün öngörülemez şekilde artan ve bir-iki yıl için milyonluk bantlara oturacak kira bedelleri giderler bizi bu kararı almaya sevk etti. Bizim inandığımız misafir ağırlama adabında, sırf bu astronomik maliyetleri ve kiraları karşılayabilmek adına, sizlerin önüne afaki rakamlarla menüler sunmak yoktur.

Sırf çarklar dönsün diye kaliteden ve hakkaniyetten ödün vermeyi hiçbir zaman içimize sindiremeyiz. Bu ilkeler doğrultusunda Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı operasyonumuzu bugün itibarıyla sonlandırdığımızı duyurmak isteriz"

