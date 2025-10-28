Bakanlık harekete geçti! Bazısı zaman kazanmak için kullanıyordu, üç yıla kadar hapis geliyor

Ekonomik zorluk yaşayan firmalar mahkemeye başvurup konkordato talebinde bulunuyor. Maliş yapısını düzeltmek için bu yola giren firmaların haricinde borçlarından kurtulmak için konkordato yoluna başvurarak, bu sistemi zaman kazanma aracı kullanmaya başlamıştı.

YENİ DÜZENLEME GELİYOR

Konkordato sürecini amacının dışında kullanan firmaların olmasından dolayı Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Cebri İcra Kanunu taslağı ile suistimallerin önüne geçilmesi bekleniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, konkordato süreci ile ilgili bazı değişiklikler yapılacak.

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNAMAYACAK

Konkordato talebi reddedilen firma, borcun ödenmesini sağlayacak olan kaynaklarda önemli bir değişiklik gerçekleşmedikçe veya ileriye yönelik olarak böyle bir değişikliğin gerçekleşeceği somut olarak ortaya konmadıkça, tekrar konkordato teklifinde bulunulamayacak.



ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DİKKATE ALINMAYACAK

Başvuru tarihinden geriye doğru altı ay içinde yapılan adres değişikliği hâlinde yeni konkordato talebinin dikkate alınmayarak reddedileceği hükme bağlanacak. Bu düzenlemenin gerekçesi ise şu sözlerle açıklandı:



“Böylece, kötü niyetli zorlamaları engellenmek ve konkordato talebi bir mahkeme tarafından reddedilen borçlunun hemen yer değişikliği yaparak, şartlarda bir değişiklik bulunmamasına rağmen, bu kere başka bir yer mahkemesi nezdinde konkordato talebinde bulunmasının önüne geçilmek istenmiştir”



HAPİS CEZASI GELECEK

Taslakta konkordatoda geçici veya kesin mühlet elde etmek veya konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli davranışlarıyla alacaklıları, heyeti ve mahkmeyi hataya düşürenlere hapis cezası gelecek. Buna göre, ilgili kişinin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılması da öngörülüyor.