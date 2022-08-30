Bakanlık harekete geçti! Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ürünlerinde fiyatlar dikkat çekmeye başladı. Milyonlarca öğrenci kısa süre sonra okula başlayacak. Ancak velileri şimdiden okul masrafı korkusu sardı. Kırtasiye ürünlerinde artış oranı yüzde 100'ü aştı. Durumu olmayan aileler bakanlık tarafından verilen kırtasiye yardımını araştırmaya başladı. Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...

Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

KIRTASİYE YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER