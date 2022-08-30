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Bakanlık harekete geçti! Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

30.08.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat pahalılığı hızla artarken, hemen hemen her ürünün fiyatı da değişmeye başladı. Okulların açılmasına kısa süre kala veliler yükselen fiyatlar karşısında kara kara düşünmeye başlarken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık ihtiyacı olan ailelere defter, kitap ve kırtasiye masrafları için karşılıksız olarak bin 300 TL yardım yapacak. Peki Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Bakanlık harekete geçti! Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ürünlerinde fiyatlar dikkat çekmeye başladı. Milyonlarca öğrenci kısa süre sonra okula başlayacak. Ancak velileri şimdiden okul masrafı korkusu sardı. Kırtasiye ürünlerinde artış oranı yüzde 100'ü aştı. Durumu olmayan aileler bakanlık tarafından verilen kırtasiye yardımını araştırmaya başladı. Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...

Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

e-devlet

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

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KIRTASİYE YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER

  • Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

  • Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

  • Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

  • Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK’dan alınan belge

  • Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

  • Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

  • Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

  • Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

  • Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet kırtasiye
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