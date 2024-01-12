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Bakanlık harekete geçti: Kağıt ve karton ile 'örme veya kroşe eşya' ithalatına soruşturma

12.01.2024 09:44 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı, "ondüle ve ikincil elyaf yüzey kağıdı ve karton" ile "örme veya kroşe eşya" ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla soruşturma açtı. Soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak.

Bakanlık harekete geçti: Kağıt ve karton ile 'örme veya kroşe eşya' ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığı, "ondüle ve ikincil elyaf yüzey kağıdı ve karton" ile "örme veya kroşe eşya" ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla soruşturma açtı. Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından başvuruya istinaden yürütülen ön incelemelerde söz konusu eşyaların ithalatının son dönemde nispi ve mutlak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu belirlendi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ithalatta yaşanan bu artışın yerli üretim dalında ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında "ondüle ve ikincil elyaf yüzey kağıdı ve karton" ile "örme veya kroşe eşya" ithalinin etkileri araştırılacak.

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekirse süre 6 ay uzatılabilecek.

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