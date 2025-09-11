FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık harekete geçti! Limon ve elma fiyatları için hamle

Ticaret Bakanlığı limon ve elma ihracatındaki düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte yaptığı değerlendirmeler neticesinde, limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerektiğini anlaşıldığı belirtildi. Buna göre, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için ihracı kayda bağlı ürünler listesine elma ve limonun da dahil edildiğini bildirildi.

Bakanlık harekete geçti! Limon ve elma fiyatları için hamle

Limon ve elmadaki fiyat hareketleri ile ilgili Bakanlık harekete geçti. Ticaret Bakanlığı'ndan limon ve elma ihracatındaki düzenlemelere ilişkin açıklama geldi.

Bakanlık harekete geçti! Limon ve elma fiyatları için hamle 1

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için ihracı kayda bağlı ürünler listesine elma ve limonun da dahil edildiğini bildirdi. Bakanlıkça hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracı kayda bağlı mallar listesine "limon ve tatlı limonlar" ile "elma" da eklendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin birincil şartı olan sürdürülebilir gıda arzının yalnızca yerli üretime değil aynı zamanda dış ticaret politikalarına da dayandığı kaydedildi.

Bakanlığın, görev ve yetki alanındaki dış ticaret politika araçlarıyla Türkiye'nin gıda arz güvenliğinin sağlanmasını önceliklendirdiği belirtilen açıklamada, arz güvenliğinin sağlanması, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulduğunda dış ticaret politika araçlarına başvurulduğu vurgulandı.

Bakanlık harekete geçti! Limon ve elma fiyatları için hamle 2

Açıklamada, gıda arz güvenliğine ilişkin uygulamaların Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri doğrultusunda, her bir ürün özelinde titizlikle yürütüldüğüne işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde, limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda 'limon ve tatlı limonlar' ile 'elma', ihracatın yakından takibinin yapılabilmesi ve gerekli olması halinde tedbirlerin Bakanlığımızca derhal alınabilmesi amacıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına alınmıştır."

Bakanlık harekete geçti! Limon ve elma fiyatları için hamle 3

"TÜKETİCİ REFAHININ KORUNMASINA HİZMET ETMEKTEDİR"

Bakanlığın geçmişte de gıda arz güvenliği açısından kritik görülen zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde de benzer düzenlemeleri uygulamaya koyduğu, bu politika çerçevesini ve piyasa takibini tutarlı biçimde sürdürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Alınan karar, iç piyasa istikrarının tahkim edilmesine, tüketici refahının korunmasına ve ihracatın sürdürülebilir biçimde yönetilmesine hizmet etmektedir. Ticaret Bakanlığımız, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini, maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte, üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmediği ve bundan sonra da verilmeyeceğinin altı çizilen açıklamada, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletildiği bildirildi.

Açıklamada, mevzuatın öngördüğü yaptırımların tereddütsüz uygulandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız, gerekli görülen hallerde ihracat yönlü düzenlemelerin yanı sıra diğer bir dış ticaret politika aracı olan ithalat kapsamındaki enstrümanları da hedefe uygun biçimde devreye alabilecektir. Piyasa disiplinini zedeleyen girişimler karşısındaki tavrımız kararlı ve nettir." (AA)

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bakanlık harekete geçti! Limon ve elma fiyatları için hamle 4

Bakanlık harekete geçti! Limon ve elma fiyatları için hamle 5
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli olduKara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Anahtar Kelimeler:
elma limon Ticaret Bakanlığı İhracat fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk, Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konuldu

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında öğrendi

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

İsyan ettiren rakamlar… Online alışverişte yeni kriz başladı

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.