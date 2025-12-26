Bakanlık harekete geçti: Site aidatlarına yasal düzenleme geliyor!

Son dönemde kira bedelleriyle yarışan site aidatları için hükümet yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Tesis Yönetim Kanunu taslağıyla, keyfi ve enflasyonun üzerindeki aidat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Düzenleme; denetim, şeffaflık ve yetkilendirme esaslarını zorunlu hale getirerek kat maliklerinin haklarını güvence altına almayı amaçlıyor.

"SİTE YÖNETİMLERİ ENFLASYON ORANI ÜZERİNDE ARTIŞ İSTEMEYECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı;

"Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren Site Yönetim Yasası'yla, haksız aidat artışlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda site yönetimleri, enflasyon oranı üzerinde artış istemeyecek. Site yönetimlerine denetimlerimizi yapacağız. Şirketler yılda en az bir kez denetlenecek. Yine site sakinlerinin şikayeti doğrultusunda da denetim yapılabilecek."Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır