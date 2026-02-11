FİNANS

Bakanlık harekete geçti: Taklit ve tağşişe yazılacak cezalar yükseldi!

Vatandaşın sağlığını hiçe sayıp gıdada taklit ve tağşiş yapanlara kesilen cezalarda artışa gidildi. Taklit ve tağşişte yeni değerlendirmelere göre ceza miktarları 4 milyon 740 bin liraya kadar çıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu cezaların daha da artırılmasını öngören bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kaya, geçen yıl kasım ayına kadar 8 bin 113 görevliyle, 1 milyon 362 bin 867 denetim yaptıklarını belirterek, 572 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, 32 bin 988 uygunsuzluk tespit edildiğini ve 2,7 milyar lira para cezası uygulandığını anlattı.

RAMAZAN DENETİMLERİ HIZLANDI

2025 yılının Ramazan ayı denetimlerine ilişkin 1-30 Mart arasında 200 bine yakın denetim yapıldığını aktaran Kaya, 3 bin 961 idare para cezası uygulandığını kaydetti.
Bu yıl Ramazan öncesinde denetimleri hızlandırdıklarını dile getiren Kaya, gıda güvenliğine büyük önem verdiklerini, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için çaba harcadıklarını söyledi.

4 MİLYON 740 BİN LİRAYA KADAR CEZA KESİLECEK

Taklit ve tağşişte çok hassas olduklarına dikkati çeken Kaya, "Taklit ve tağşişte 2026 değerlendirmeleriyle 474 bin liradan 4 milyon 740 bin liraya kadar cezai işlem uygulayabileceğiz bu yıl. Taklit tağşiş tespit ettiğimiz işletmelerde risk sıklığını artırıyoruz. Bir işletme yılda en az bir kez denetleniyor. Bu riskli yerlerde ise daha fazla denetime gidiyoruz" dedi.

Yeni bir kanun değişikliği üzerinde çalışıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Taklit ve tağşişlerin piyasaya sürülmesini önlemek adına yeni bir kanuni düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Limitleri, para cezalarını bir tık daha yukarıya taşıyacağız. Denetimleri de sıklaştırarak taklit ve tağşişleri önlemeye çalışacağız. Kapatma cezasını da kendimiz uygulamayı öngörüyoruz. Anlık kapatma cezalarının kararı adli makamlara bırakılmış. Davalar uzun sürdüğü için daha kolay geri dönüşleri sağlamak amacıyla bakanlık bünyesine alınacak. Böylece hızlıca kapatma cezaları uygulanabilecek."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

