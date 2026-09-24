FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Bakanlığın açıklamasına göre üç baharat markasında 'yasaklı boya' bulundu.

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı
Cansu Çamcı

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Bakanlığın bugün (23 Eylül 2026) duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine kullanımına izin verilmeyen boya tespiti nedeniyle eklenen baharatlar şunlar:

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı 1

Ayrıca bakanlığın taklit-tağşiş listesine de ‘Mihrabat’ markalı safran girdi. Firma İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunuyor.

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı 2

Son yapılan testlerde; kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, dana köfte ve sucukta kanatlı eti kullanımı, yağ, bal ve bazı bitkisel ürünlerde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı 3

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı 4

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı 5

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı 6

Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı 7

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor! İndirim rüzgarı kısa sürdüAkaryakıtta tabela yeniden değişiyor! İndirim rüzgarı kısa sürdü
SPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon lira idari para cezasıSPK'dan 3 gerçek ve 1 tüzel kişiye 71 milyon lira idari para cezası

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı boya yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.