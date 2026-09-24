Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Bakanlığın bugün (23 Eylül 2026) duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine kullanımına izin verilmeyen boya tespiti nedeniyle eklenen baharatlar şunlar:

Ayrıca bakanlığın taklit-tağşiş listesine de ‘Mihrabat’ markalı safran girdi. Firma İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunuyor.

Son yapılan testlerde; kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, dana köfte ve sucukta kanatlı eti kullanımı, yağ, bal ve bazı bitkisel ürünlerde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: