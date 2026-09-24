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Van'da toprakla buluşturulan 4,5 milyon fidanla meyvecilik gelişiyor

Van'da meyveciliği geliştirmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 16 bin çiftçiye 4 milyon 552 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Van'da toprakla buluşturulan 4,5 milyon fidanla meyvecilik gelişiyor

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde kentte modern meyve bahçelerinin oluşturulması, bölgeye uygun yerel meyve çeşitlerinin korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2022'de "Van Meyvecilik Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında çiftçilere yüzde 80 hibe desteğiyle ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne ve kiraz başta olmak üzere farklı türlerde 4 milyon 552 bin fidan dağıtıldı.

Oluşturulan bahçelerin verime geçmesiyle kentte tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve bölge ekonomisine katkı sağlanması bekleniyor.

Projenin uygulandığı alanlardan Tuşba ilçesi Tevekli Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, projenin bölgedeki meyveciliğin gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

2022'den bugüne kadar 4 milyon 552 bin meyve fidanının çiftçilere ulaştırıldığını belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 16 bin çiftçiye meyve fidanı verdik ve bahçe tesislerini gerçekleştirdik. Burada beklenen toplam dikim alanı 21 bin dekarın üzerinde. Beklenen verim 55 bin ton civarında. Ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2,1 milyar liralık katkı sunacak bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl da yine aynı şekilde yüzde 80 oranında, 650 bin meyve fidanını çiftçilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Van'ı meyvecilik konusunda 55 bin ton seviyelerine ulaştıracak büyük bir proje. Başta Valimiz Ozan Balcı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Hedefimiz 5,5 milyon fidana ulaşmak. Hem soğuk hava deposunun hem de yeni sebze halinin hayata geçmesiyle bölgede meyveciliğin endüstriyel anlamda da gelişmesini sağlayacak faktörler devreye girecek. Yakın zamanda burada hem meyve kurutma hem de depolama alanında daha iyi imkanlara kavuşabiliriz. Ürün ve üretim varsa bunlar da olacak."

Van da toprakla buluşturulan 4,5 milyon fidanla meyvecilik gelişiyor 1

Bundan sonraki süreçte de çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Şişman, teknik personelin budama, ilaçlama, hasat, ilaç kullanımı ve sulama gibi konularda çiftçilere destek verdiğini bildirdi.

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında yürütülen projelerde çiftçilere basınçlı ve damla sulama sistemleri için yüzde 50'den 70'e varan oranlarda hibe desteği sağladıklarını kaydeden Şişman, "Bu da önemsediğimiz bir konu. Hem suyu ekonomik kullanmak hem de üretimi optimum ve düzgün şekilde yapmak birinci hedefimiz. Biz hem hububatta hem de meyvede, önem verdiğimiz iki başlıkta, iklime, kuraklığa ve bölge iklimine dayanıklı türleri seçerek bahçelerimizi ve tarlalarımızdaki tohumlarımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde." diye konuştu.

"BU TÜR PROJELERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Çiftçilerden Metin Çalışkan ise devlet desteğiyle 15 dönümlük alana elma bahçesi kurduğunu söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kendilerini düzenli ziyaret ederek budama, ilaçlama ve sulama konularında bilgilendirdiğini anlatan Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok memnunuz. Her konuda bize destek oluyorlar. Buraya 1750 fidan diktim. Yerim güzel, bakımını da güzel yapıyorum. Elmalar şu an güzel. Bu tür projelerin devamını bekliyoruz. Herkesin bu desteklerden faydalanmasını tavsiye ediyorum. İlimiz için güzel bir proje. Fidanları kendi imkanlarımızla dikmeye gücümüz yetmiyordu. Valimiz ve Tarım İl Müdürümüz bize destek oldu. Allah razı olsun."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van valilik
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