Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Ebeveynler dikkat, fotoğrafları paylaşıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan güvensiz ürün bildirimleri, kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak Bakanlığın yayınladığı listede bir yeni ürün daha yer aldı.

Listeye eklenen son ürün, Alya marka çocuk giyim ürünü oldu.

Eşofman Takımı ürününün güvensizlik nedeni olarak "Ts En 14682 Standardına Aykırı Büzme İpi Olması" açıklaması yapıldı.

Ürünün taşıdığı riskler olarak ise "Yaralanmalar" belirtildi.

PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI VE TOPLATMA KARARI ALINDI

Ürünün fotoğrafları da paylaşılırken ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.