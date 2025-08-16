FİNANS

Bakanlık karar verdi, yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor... Ebeveynler dikkat, fotoğrafları paylaşıldı

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün bildirimleriyle çeşitli ürünler hakkında güvensizlik nedenleri ve taşıdığı riskleri açıklayarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı almaya devam ediyor. Bakanlığın listesine son olarak bir yeni ürün daha eklendi. Son ürün özellikle ebeveynleri ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan güvensiz ürün bildirimleri, kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Son olarak Bakanlığın yayınladığı listede bir yeni ürün daha yer aldı.

Listeye eklenen son ürün, Alya marka çocuk giyim ürünü oldu.

Eşofman Takımı ürününün güvensizlik nedeni olarak "Ts En 14682 Standardına Aykırı Büzme İpi Olması" açıklaması yapıldı.

Ürünün taşıdığı riskler olarak ise "Yaralanmalar" belirtildi.

PİYASAYA ARZIN YASAKLANMASI VE TOPLATMA KARARI ALINDI

Ürünün fotoğrafları da paylaşılırken ürünle alakalı piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

