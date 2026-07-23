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Bakanlık listeyi güncelledi: Lahmacun ve kebaptan sakatat çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Yeni listede 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 28 yeni ürün yer aldı. Denetimlerde lahmacun harcında kanatlı eti, koyun yoğurdunda inek sütü, dana kıyma harcında ise sakatat tespit edildi.

Bakanlık listeyi güncelledi: Lahmacun ve kebaptan sakatat çıktı
Cansu Çamcı

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan güncel duyuruda, üretici veya ithalatçı firmaların adı, ürün markası, ürün adı ile parti ve seri numaraları kamuoyunun bilgisine sunuldu.

28 YENİ ÜRÜN LİSTEYE EKLENDİ

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye; 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. Listede zeytinyağı, kıyma, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

LAHMACUNDA KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bir markanın 'dana kıyma-lahmacun harcı' ibaresiyle sattığı üründe sakatat bulundu. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'koyun yoğurdu' ibaresiyle sattığı üründe inek sütü tespit edildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir diğer firmanın ise 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı ürünlerde de mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren firmanın lahmacun iç harcında da kanatlı eti tespit edildi.

Bakanlık listeyi güncelledi: Lahmacun ve kebaptan sakatat çıktı 1

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Anahtar Kelimeler:
kebap sakatat Lahmacun
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