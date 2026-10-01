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Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu

Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan faizsiz kredi seçeneklerini araştırırken bankalarda son tablo ortaya çıktı.

Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu
Hande Dağ

Bankalar, faizsiz kredi ve 0 faizli kredi konusunda çeşitli imkanlar sunmaya devam ederken farklı bankaların sunduğu seçenekler de belli oldu. Faizsiz kredide tutarlar bankadan bankaya değişiklik gösterirken toplam tutarın içeriği ve vadeler de farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle 0 faizli kredi almak isteyenlerin bankalardan kredi koşullarını detaylı olarak incelemesi gerekebiliyor.

Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu 1

İşte bankalarca sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri...

QNB

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 100.000 TL

  • 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli ek hesap
  • 3 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu 2

AKBANK

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 125.000 TL

  • 3 ay vadeli 100.000 TL'ye varan taksitli artı para
  • 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans

Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu 3

GARANTİ

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 100.000 TL

  • 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi
  • 3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap

Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu 4

DENİZBANK

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 100.000 TL

  • 4 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi
  • 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan TNA ve 3 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap

Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu 5

TEB

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0-%1,99
Toplam: 75.000 TL

  • 3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans
  • 6 Ay vadeli %1,99 faizli 50.000 TL'ye varan kredi

Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu 6

İŞ BANKASI

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL

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