Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu

Bankalar, faizsiz kredi ve 0 faizli kredi konusunda çeşitli imkanlar sunmaya devam ederken farklı bankaların sunduğu seçenekler de belli oldu. Faizsiz kredide tutarlar bankadan bankaya değişiklik gösterirken toplam tutarın içeriği ve vadeler de farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle 0 faizli kredi almak isteyenlerin bankalardan kredi koşullarını detaylı olarak incelemesi gerekebiliyor.
İşte bankalarca sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri...
(Yeni müşterilere özel)
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 100.000 TL
(Yeni müşterilere özel)
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 125.000 TL
(Yeni müşterilere özel)
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 100.000 TL
(Yeni müşterilere özel)
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 100.000 TL
(Yeni müşterilere özel)
Faiz Oranı: %0-%1,99
Toplam: 75.000 TL
(Yeni müşterilere özel)
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL
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