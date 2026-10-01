Faizsiz kredide rakamlar banka banka belli oldu

Bankalar, faizsiz kredi ve 0 faizli kredi konusunda çeşitli imkanlar sunmaya devam ederken farklı bankaların sunduğu seçenekler de belli oldu. Faizsiz kredide tutarlar bankadan bankaya değişiklik gösterirken toplam tutarın içeriği ve vadeler de farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle 0 faizli kredi almak isteyenlerin bankalardan kredi koşullarını detaylı olarak incelemesi gerekebiliyor.

İşte bankalarca sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri...

QNB

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 100.000 TL

3 ay vadeli 50.000 TL taksitli ek hesap

3 ay vadeli 25.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

AKBANK

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 125.000 TL

3 ay vadeli 100.000 TL'ye varan taksitli artı para

3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans

GARANTİ

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 100.000 TL

3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi

3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan taksitli avans hesap

DENİZBANK

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 100.000 TL

4 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan TNA ve 3 ay vadeli, 10.000 TL'ye varan taksitli kurtaran hesap

TEB

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0-%1,99

Toplam: 75.000 TL

3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans

6 Ay vadeli %1,99 faizli 50.000 TL'ye varan kredi

İŞ BANKASI

(Yeni müşterilere özel)

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL