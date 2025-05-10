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Bakanlık o riski görünce hemen müdahale etti, o ürünler raflardan toplatıldı!

Ticaret Bakanlığı sahada ürünlerin denetimine devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, bazı futbol takımlarının ürünlerine, akıllı cep telefonlarına kadar pek çok ürün listeye girerken yeni eşyalar da yerini aldı. Oda kokusu ve çocuk oyuncağı listeye girdi.

Bakanlık o riski görünce hemen müdahale etti, o ürünler raflardan toplatıldı!
Ezgi Sivritepe

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve risk unsuru barındıran ürünlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Çocuk oyuncaklarından, kırtasiye eşyalarına kadar pek çok ürüne denetim yapılıyor.

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OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILIYOR

Son olarak Bakanlığın denetiminde oda kokusu ve çocuk oyuncağı listeye girdi. Serra Plastik markasına ait olan çek bırak araba ürününde kimyasal tespiti nedeniyle piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Güvensizlik nedeni ise, "Sınır Değerlerin Üzerinde Fitalat Tespit Edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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Kırşan Kozmetik Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ait olan bambu model, 'Viole & More' markalı oda kokusunun sağlık riski, yanık ve yaralanmalar taşıdığı tespit edildi.

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Güvensizlik nedeniyle, "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır" sözleri kullanıldı.

Ürünün piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

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Hissenet
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Ticaret Bakanlığı denetim Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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