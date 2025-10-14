FİNANS

Bakanlık o ürünü toplatıyor! Piyasada bir tane bile kalmayacak: Taşıdığı riskleri tek tek açıkladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile piyasadan toplatılan ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Kırtasiye eşyaları, teknolojik aletler, çocuk oyuncakları, okul formaları gibi pek çok ürün denetime giriyor. Bazı ürünler yönetmeliğe uygun paketleme olmadığı için toplatılırken bazıları ise içeriğindeki maddeler nedeniyle raflardan kaldırılıyor. Son olarak ise bir peluş anahtarlığın toplatılmasına karar verildi.

Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne bir ürün daha eklendi. Dev markaların bile girdiği listeye Ticaret Bakanlığı her geçen gün yeni ifşaları eklemeye devam ediyor. Bakanlık, yönetmeliğe aykırı olan veya içeriğinde bulunmaması gereken madde tespiti olduğunda ürünün toplatılmasına karar veriliyor.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Büyük markaların bile girdiği listeye Ticaret Bakanlığı yeni bir ürünü daha eklendi. Daha öncesinde pek çok markanın ve ürünün girdiği listeye son olarak peluş anahtarlık girdi. Çin menşeli üründe bulunan riskler nedeniyle Bakanlık anahtarlığın toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından anahtarlık ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması), Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Kimyasal, Yaralanmalar"

