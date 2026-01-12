Bakanlık o ürünün satışını yasakladı! Lavabo açıcı raflardan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlerle ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler de kamuoyu ile paylaşılıyor.

LAVABO AÇICI YASAKLANDI

Bakanlığın konuyla ilgili son duyurusu 12 Ocak tarihinde geldi. Piyasada yaygın olarak kullanılan bir lavabo açıcının raflardan toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

"Pratix Çzm" markasına ait lavabo açıcının satışı yasaklandı. Ürünün güvensizlik nedeni ise, "Çocuk emniyetli kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığından risk taşımaktadır" diye açıklandı.